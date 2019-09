Lega, domenica Pontida: attesi in 70mila. Salvini attacca

Sarò un raduno record quello in arrivo sul pratone: 250 bus in arrivo da tutta Italia

Matteo Salvini

BERGAMO — Le aspettative sono alte. Alte più che mai. Sarà un raduno da record quello della Lega, domenica a Pontida. Lo dico le cifre.

I pullman in arrivo da ogni parte dell’Italia sono oltre 250 e la stima parla di 50-70mila persone sul pratone. Per renderlo fruibile ai tantissimi militanti, il doppio del solito, è stata studiata una nuova disposizione logistica.

D’altronde la crisi di governo innescata da Salvini, sperando nelle elezioni e sfociata in un governo Pd-M5s, ha fatto pulsare le coronarie ai leghisti e non solo.

Intanto il leader leghista attacca: “I sacri vangeli li lasciamo al loro posto, sul palco di Pontida tirerò fuori un’idea di Italia, noi ci sforzeremo di parlare d’Italia, dal Veneto all’Umbria, fondata su principi ben chiari che sono il lavoro, la famiglia, la sicurezza. Temi che in questi giorni di cosiddetto nuovo Governo di sinistra non vengono fuori”.

“Io ho capito che non vogliono la flat tax, vogliono rivedere quota cento, ci sono già due navi delle Ong che stanno entrando nelle acque italiane, senza che nessuno muova un dito: esporremo la nostra idea di futuro”.

Il leader della Lega tocca poi un tasto sensibile per il Nord: quello dell’autonomia: “Sei milioni di persone hanno votato sì, ci hanno dato un mandato e noi come testoni questo mandato lo porteremo a casa. Quello dell’autonomia è un tema su cui i 5 stelle più di altri hanno tradito, perché ci hanno fatto perdere un anno, tra tavoli, tavolini, incontri e commissioni. Il Governo 5 stelle – Pd – Leu ce l’ha come ultima delle priorità. Le prime due leggi che questo Governo ha impugnato sono due leggi della regione autonoma Friuli Venezia Giulia”.

“Con Luca Zaia – sottolinea poi Salvini – ci vediamo già sabato perchè abbiamo una riunione con 500 tra sindaci e amministratori di province e Regioni della Lega e governatori del centrodestra: è da qui che ripartiamo, dai territori. Per quello che riguarda le regionali in Veneto stiamo già lavorando al programma ed alla squadra, i nomi da noi arrivano sempre alla fine, ovviamente Luca Zaia in tutte le statistiche, e le tabelle, è il governatore più efficiente, più efficace e più amato d’Italia e quindi se lo vorrà ovviamente correrà”.