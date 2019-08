Conte comincia le consultazioni: i possibili ministri

I nodi da sciogliere sui ministeri dell'Economia e dell'Interno

Giuseppe Conte

ROMA — Mentre sono in corso le prime consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, i vertici di Pd e M5s sono alle prese con la composizione della squadra dei ministri che dovranno affiancare Giuseppe Conte.

In particolare, c’è da decidere chi andrà all’Economia e chi agli Interni. Per il primo dicastero sono in corsa personalità tecniche: da Salvatore Rossi (ex direttore generale Bankitalia) a Daniele Franco (ex Ragioniere generale) e Lucrezia Reichlin, con la variabile politica di Roberto Gualtieri.

Più complessa invece la partita per il Viminale. Tutto dipende dal nodo vicepremier. Se il Pd otterrà la carica a Palazzo Chigi dovrebbe finire Dario Franceschini e in quel caso, all’Interno potrebbe arrivare un tecnico alla Franco Gabrielli o alla Mario Morcone. Nel caso in cui Conte scelga di non indicare dei vicepremier, al Viminale potrebbe finire Andrea Orlando, profilo adatto anche per dare una netta discontinuità rispetto a Salvini sull’immigrazione.

Difficile che Franceschini entri nel governo se non da vicepremier, mentre Marco Minniti sembra in corsa per la Difesa. Tra i renziani in pole ci sono Lorenzo Guerini (ipotesi Affari Regionali), Ettore Rosato o Teresa Bellanova. Tra gli “ultra-renziani” circola il nome di Anna Ascani per Beni Culturali. In corsa anche Maurizio Martina, direzione Agricoltura o Mise, casella verso la quale guarda anche Paola De Micheli. Paolo Gentiloni, infine, resta un nome collocabile agli Esteri o come commissario Ue.

Molto dipenderà anche dalla collocazione di Di Maio. Se il leader M5S non sarà vicepremier potrebbe tornare a chiedere un ministero pesante (Viminale o Farnesina) o “accontentarsi” del Lavoro o della Difesa.

Nel M5S per ora sicuri sono Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede alla Giustizia e Stefano Patuanelli.