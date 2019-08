Schianto in Sicilia: muore motociclista di Bergamo

Travolto da un'auto. La vittima è un 38enne. Gravissima anche la fidanzata

L'ambulanza

BERGAMO — Un motociclista di Bergamo di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri in serata in Sicilia. La fidanzata, che era con lui sulla moto, si trova in gravissime condizioni.

Tutto è accaduto a Terrasini, in provincia di Palermo. Francesco Capodilupo, questo il nome della vittima, viveva e lavorava a Bergamo. Si trovava in Sicilia con la fidanzata per le vacanze.

La coppia stava percorrendo una strada in prossimità dell’aeroporto di Trapani quando è stata investita da un’auto.

L’impatto è stato violentissimo. La coppia, sbalzata sull’asfalto, è apparsa subito in condizioni critiche.

Portato in elicottero all’ospedale di Palermo, l’uomo è spirato. La fidanzata, originaria di Partinico è tuttora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

Ferite anche le sei persone che erano a bordo dell’auto. Fra di loro anche una donna incinta che ha riportato diverse fratture e un bimbo di pochi mesi. Sono stati portati tutti negli ospedali della zona.