Bergamo, violentissimo temporale (video impressionante)

Centinaia e centinaia di fulmini e lampi hanno rischiarato il cielo della città

Il cielo di Borgo Santa Caterina di notte, rischiarato dai lampi

BERGAMO — Un violentissimo temporale, con una quantità spropositata di fulmini, ha colpito la notte scorso Bergamo e l’hinterland.

Era circa la 1:30 quando il cielo scuro della notte è stato rischiarato a giorno da lampi e tuoni. Centinaia, come potete vedere nel video allegato.

Ne è seguito un nubifragio che è durato quasi due ore, lasciando una lunga scia di alberi sradicati e danni alle strutture.

Le previsioni per oggi indicano ancora possibilità di temporali e piogge diffuse con nuvolosità variabile, a tratti intensa.

Rovesci e locali temporali più probabili nelle aree alpine, nel nord della Lombardia. Nel pomeriggio e in serata il tempo resta instabile, con occasione per altri rovesci o temporali, principalmente attorno ai rilievi ma, a tratti, anche sulle pianure della Lombardia. Temperature massime in calo.