Gozi (Pd) va a lavorare per il governo francese. Indignazione M5s, Fdi e Lega

Sandro Gozi

ROMA — L’ex sottosegretario del governo Renzi Sandro Gozi da oggi sarà il responsabile delle politiche europee per il governo francese.

Gozi si era candidato alle Europee in Francia con la lista di Macron, ma non era stato eletto. Era arrivato al 22º posto nella lista Renaissance, sostenuta da La République En Marche e dal Movimento Democratico. Ora il passaggio all’esecutivo francese.

Dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Gozi ricoprirà nel governo francese lo stesso incarico che aveva anche nel governo Gentiloni. Sarà infatti sottosegretario agli Affari europei nell’esecutivo che ha come premier Edouard Philippe.

Durissimi i commenti di M5s, Fratelli d’Italia e Lega. “Che schifo! Ecco da chi eravamo governati fino allo scorso anno – ha detto il sottosegretario M5s Stefano Buffagni -. Ecco a voi i membri del PD che fanno la morale a tutti. Noi del M5S difendiamo l’Italia sempre prima di tutto! Poi ci domandiamo perché l’Italia non è mai stata adeguatamente rispettata??? Ora entra nel governo francese… che vomito! Non possiamo permettere di veder tornare questa gente!”.

A stretto giro anche il commento di Giorgia Meloni.

Mentre Matteo Salvini attacca: “Gozi, già sottosegretario agli affari europei con Renzi e Gentiloni, con la benedizione di Macron viene ora nominato, stesso ruolo, nel governo francese! Immaginate di chi facesse gli interessi questo personaggio quando era nel governo italiano. Pazzesco, questo è il Pd!”.

Al vicepremier leghista risponde lo stesso Gozi: “Leggo che Matteo Salvini si chiede come io abbia tutelato gli interessi nazionali quando ero al governo – scrive su Twitter – Caro Salvini, quando vuoi ci confrontiamo, atti e documenti alla mano, per vedere chi tra me e te ha curato di più e meglio gli interessi del nostro Paese. Facciamo così?”.