Il partito di Toti? Vale fino al 7 per cento. Con la Meloni il 10

Lo dice una ricerca Swg. Cambiamo insieme, lista del governatore, raccoglie consensi nel ceto medio

Giovanni Toti

ROMA — Il partito di Toti? Da solo vale fino al 7 per cento, in aggregazione con la Meloni arriva al 10. E’ quanto emerge dall’ultima ricerca effettuata da Swg per Change.

L’istituto demoscopico ha verificato le potenzialità di nuove forze politiche che potrebbero affacciarsi sul panorama nazionale. In particolare ha preso in considerazione la lista “Cambiamo insieme” di Giovanni Toti e un’eventuale formazione di Conservatori che, oltre al governatore, ingloberebbe anche Fratelli d’Italia e Raffaele Fitto.

Ebbene, la sola “Cambiamo insieme”, lista di centro moderato e liberale guidata dal presidente della Regione Liguria, avrebbe attualmente un consenso che arriva fino al 7 per cento. Voti drenati un po’ da tutti i partiti: dalla Lega, da Forza Italia, dal Pd, dal Movimento 5 stelle, da Fratelli d’Italia oltre che dagli indecisi.

La lista di Toti, dice la ricerca, potrebbe intercettare soprattutto il ceto medio dei trenta-quarantenni che all’ultima tornata elettorale ha votato per Forza Italia, Fratelli d’Italia e +Europa.

Mentre il Partito Conservatore pescherebbe nel ceto medio e medio-basso, fra quarantenni e over 64, e avrebbe attualmente un bacino prossimo al 10 per cento.

In chiave elettorale la somma di voti di Lega, Cambiamo Insieme e Fratelli d’Italia, raggiungerebbe il 46 per cento.

Un punteggio che, qualora confermato alle elezioni, andrebbe ben oltre il 40 per cento, ovvero la soglia “magica” per avere la maggioranza in parlamento.