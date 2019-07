Regione, Franco chiede stanziamenti per 46 Comuni bergamaschi

Paolo Franco in consiglio regionale

MILANO — “Oltre un milione e mezzo per opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per 46 Comuni della Provincia di Bergamo”. E’ uno dei provvedimenti presentati dal consigliere regionale bergamasco Paolo Franco in sede di assestamento di Bilancio al consiglio regionale della Lombardia.

“Oltre a quello, ho chiesto anche sostegno all’accordo di programma per l’offerta turistica di Dossena, risorse per il rinnovo macchine trattrici agricole di imprese e contoterzisti, sostegno agli investimenti per edilizia sanitaria e ammodernamento macchinari nelle strutture accreditate e Rsa e impegno a finanziare progetti che coinvolgano i nostri giovani per sensibilizzarli sui temi della sicurezza stradale come da anni avviene con “Ragazzi On The Road”, spiega Franco.

“Tra i provvedimenti di cui sono firmatario ce n’è uno che riduce per 1,3 milioni il gettito Irao lasciandolo nei conti delle nostre imprese. In totale sono diversi i milioni che chiediamo di stanziare per il nostro territorio”, conclude Franco.