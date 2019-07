Forza Italia: scissione di Toti sempre più vicina

Giovanni Toti

ROMA — Sarebbe più vicina la scissione da Forza Italia del gruppo capeggiato da Giovanni Toti.

Ieri il governatore della Liguria ha visto i suoi a Roma. Dalla riunione sembra che lo showdown sia ormai prossimo. Il governatore avrebbe detto di tenersi pronti a tutto. Nelle intenzioni ci sarebbe a breve il lancio del movimento “Italia in crescita” e un tour in tutta Italia per presentare il progetto politico.

I totiani contestano prima di tutto che non si sia ancora arrivati al “tavolo delle regole” per il congresso di Forza Italia. Il loro timore é che si tratti solo di un tentativo di allungare all’infinito i tempi della riforma del partito.

L’unica proposta, al momento, è quella avanzata dal governatore della Liguria. Ma sembra finita in un cassetto. E anche qualora uscisse, non è detto che l’altro coordinatore Mara Carfagna segua Toti su questa via, se Berlusconi decidesse di affossare il documento.

Da qui la constatazione che alla fine la scissione da Forza Italia sarà inevitabile. E allora tanto vale anticipare i tempi (visto anche quanto sta accadendo al governo gialloverde).

Ad agitare gli animi poi, un sondaggio Swg sui leader di centrodestra, effettuato per conto della fondazione Change. Ebbene, secondo la rilevazione, Matteo Salvini risulta avere un consenso del 43%, seguito da Giorgia Meloni con il 32% e da Giovanni Toti al 22%.

Il governatore forzista della Liguria precede sia Silvio Berlusconi che Mara Carfagna, entrambi al 15%.