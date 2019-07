Il “mostro” in Valserina: arriva l’Europeo di skyrunning

La spettacolare Maga Marathon da 50 km il 1 settembre. Prevista anche Sky race per gli appassionati

La presentazione della Maga

BERGAMo — L’hanno chiamata “il Mostro”, per la durezza del percorso. Promette spettacolo la Maga Sky Marathon, che si disputerà il prossimo 1 settembre in Valserina, provincia di Bergamo.

La gara, cinquanta chilometri su è giù dalle montagne con un dislivello positivo di 5000 metri, è prova unica per il campionato europeo di skyrunning. Ma sarà anche l’occasione per una passerella internazionale del territorio bergamasco.

La competizione è stata presentata ieri mattina al Pirellone di Milano. “Regione Lombardia ha dato il patrocinio alla manifestazione – spiega l’assessore allo Sport Martina Cambiaghi – crediamo che quest’impegno vada supportato per mostrare la capacità delle nostre associazioni e le bellezze delle montagne lombarde”.

“Sostenere queste iniziative – dice il consigliere regionale bergamasco Paolo Franco – è importante per gli enti e le istituzioni del territorio. Sono un’occasione per valorizzare e far conoscere ancor meglio i nostri paesaggi e i nostri paesi. Abbiamo la fortuna di avere numerosissime iniziative di questo genere nella provincia di Bergamo e il nostro impegno è quello di sostenerle”.

La Valserina conta in tutto cinquemila abitanti. “L’evento è importante per l’immagine che intende dare, per lo sviluppo turistico del nostro territorio”, dice il sindaco di Oltre il Colle Giuseppe Astori. “C’è voluto tanto coraggio per organizzare una gara simile – aggiunge il collega di Serina Giorgio Cavagna – ma è un’occasione speciale per mostrare alla gente quanto siano belle le nostre montagne”.

“La gara può essere seguita nella sua interezza da Oltre il Colle, con un semplice binocolo” aggiunge Elio Carrara dopo aver snoccialato i numeri dell’organizzazione.

“Percorso difficile, ma bellissimo” lo definisce Cecilia Pedroni, vincitrice della gara lo scorso anno. Un tracciato “a fil di cielo”, disegnato lungo sentieri, tratti attrezzati, ferrate e corde fisse, creste aeree, passaggi su roccia e discese di elevata difficoltà tecnica sulle cime Menna, Arera, Grem e sulle due croci dell’Alben,

“Parteciperanno atleti di 15 nazioni, con 200 atleti top” sottolinea Marino Giacometti, presidente della Isf (la Federazione internazionale di skyrunning). Alla gara per supermen si affiancherà la Maga Skyrace, 24 chilometri e 1400 metri di dislivello, su un percorso ridotto con partenza dal rifugio Capanna 2000, sotto la parete dell’Arera, da dove si potranno godere una vissta spettacolare sulla Valserina e sulle 4 cime che danno il nome alla gara. Il Gran Premio della Montagna coinciderà con la cima Grem (2049), mentre uno dei punti più suggestivi sarà di sicuro il Passo di Zambla, fino all’arrivo a Serina.