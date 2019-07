Bergamo, danni da maltempo: soldi a 12 Comuni

La Regione stanzia 1,2 milioni di euro per i fatti dell'ottobre 2018

Una frana

BERGAMO — Regione Lombardia ha stanziato 1,2 milioni di euro per 12 Comuni dalla Bergamasca che hanno subito danni dall’ondata di maltempo avvenuta nell’ottobre dello scorso anno.

Gli stanziamenti, dedicati alla sistemazione e al ripristino di opere e infrastrutture, riguarderanno i comuni di Isola di Fondra, Luzzana, San Pellegrino, Branzi, Nembro, Berzo San Fermo, Camerata Cornello, Cornalba, Valgoglio, Adrara San Rocco, Carona e Valtorta.

I fondi si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati per provvedere a tutta una serie di opere e di interventi sia di messa in sicurezza, sia di riparazione dei danni subìti.

Gli stanziamenti sono così suddivisi:

Isola di Fondra – 250.000 euro per pulizia del versante dai tronchi delle piante crollate, ripristino barriere divelte e potenziamento laterale delle opere; ingabbiamento di due grossi massi incombenti sulla strada e sull’abitato; 100.000 euro per opere idrauliche lungo il fiume Brembo.

Luzzana – 35 .000 euro per pulizia versante, consolidamento scarpata a valle della strada «via di sopra» con terre armate e ripristino viabilità comunale;

San Pellegrino Terme – 65.000 euro per ripristino argini-scogliere a protezione della sponda.

Branzi – 15.000 euro per il ripristino dell’impianto di alimentazione del bacino di riserva dell’acquedotto e messa in sicurezza del percorso pedonale e del sentiero sovrastante.

Nembro – 30.000 euro per la sistemazione versante in frana; 186.000 euro per opere di protezione della sponda destra sul fiume Serio.

Berzo San Fermo – 50.000 euro sistemazione della frana sulla Valle Bescasola; 30.000 euro per consolidamento sponda destra del torrente Lusert.

Camerata Cornello – 60.000 euro per la sistemazione versante e ripristino massicciata stradale in zona acquedotto comunale;

Cornalba – 22.000 euro per lavori di rifacimento murature di sostegno canaline di scolo acqua e rifacimenti vari.

Valgoglio – 35.000 euro per la pulizia del versante dagli alberi caduti e ripristino della parte franata.

Adrara San Rocco – 35.600 euro per opere di messa in sicurezza della viabilità in località Sp 79, oltre a Valle Drago e alla mulattiera comunale in località Belladogni.

Carona – 120.000 euro per la rimozione di materiale detritico e ripristino del fondo stradale eroso, rimozione piante pericolose sulle strade Carona-Val Carisole e Carona-Lago del Diavolo-Fregabolgia; bonifica versante e ripristino barriere paramassi esistenti in prossimità del rifugio Pagliari.

Valtorta – 230.000 euro per la pulizia delle aree di accumulo a monte dell’abitato.