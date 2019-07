Diario di viaggio: Istanbul in libertà

La prima puntata di una nuova rubrica sul turismo

Istanbul

Ho settantasei anni e mi piace viaggiare. Condivido questa mia passione con mia figlia che ha circa quaranta anni meno di me, ma è ben felice di accompagnare la vecchia mamma in giro per il mondo.

Per lo più ci piace viaggiare da sole. Abbiamo in qualche occasione apprezzato i viaggi organizzati, ma entrambe desideriamo in modo diverso andare oltre l’apparenza delle cose che la fretta del viaggio organizzato ti offre. Io amo la storia e di solito preparo il viaggio leggendo una quantità di libri sulla meta che ho scelto. Mia figlia ama conoscere il modo di vivere della gente con la quale riesce a comunicare anche senza una specifica preparazione linguistica. In questo modo abbiamo visitato da sole molti paesi d’Europa.

Quest’anno però abbiamo scelto come meta Istanbul e senza un motivo preciso avventurarci da sole in quella città come sospesa fra i due continenti ci metteva un po’ di paura. Poi abbiamo trovato la soluzione. Una personal travel agent (pta), cioè una persona capace di organizzarci un viaggio che ci permettesse di muoverci in piena libertà, ma nello stesso tempo ci garantisse una sorta di assistenza nel caso ci trovassimo in difficoltà. E così è stato. Non solo non abbiamo dovuto preoccuparci delle prenotazioni di voli e di alberghi, non solo negli aeroporti di arrivo abbiamo trovato chi ci attendeva con i nostri nomi scritti su un cartellino.

Durante gli otto giorni trascorsi ad Istanbul un assistente che parlava italiano era a nostra disposizione per qualsiasi necessità. Al momento dell’arrivo ci ha accompagnate in hotel, ci ha lasciato il suo numero di telefono e si è preoccupato di avere ogni giorno nostre notizie. Una volta, poiché mia figlia non aveva risposto al telefono, è arrivato albergo per vedere se tutto andava bene. Ci ha spiegato che eravamo sotto la sua responsabilità. Alla fine ci ha riaccompagnato all’aeroporto.

Abbiamo potuto goderci la città in assoluta tranquillità. Naturalmente potevamo anche prenotare visite organizzate. Noi prima di tornare a casa ci siamo legate ad un gruppo per passare tre giorni in Cappadocia. Il tutto ovviamente organizzato dal nostro assistente. E tutto quanto ad un prezzo che riteniamo assolutamente modico.

Una soluzione di viaggio che consiglio a tutti. E’ stato a mio giudizio impagabile poter trascorrere tutto il tempo che volevo ad osservare i particolari della moschea di Solimano, la tomba del sultano, di sua moglie e di sua figlia, protagonisti di un romanzo storico che avevo letto e mi aveva commosso. E’ stato impagabile fermarsi in assoluta libertà nel bar che si affaccia in fondo al Topkapi sul Bosforo e sul Corno d’oro. Così pure tornare diverse volte al Gran Bazar con la scusa di ricercare regali che avevamo dimenticato. In realtà l’atmosfera dei bazar ci affascinava.

Ma soprattutto è stato impagabile avere tutto il tempo a disposizione per osservare la vita della città. Il nostro albergo (ottimo sotto tutti i punti di vista) era situato nel centro moderno, ma su una via pedonalizzata, cosa che costituiva un perfetto punto di osservazione. E Istanbul è una città sotto questo aspetto assolutamente straordinaria. C’erano le donne che portavano il chador, mantello che avvolge il capo ma lascia scoperto il viso ( a nostro avviso il 50% delle turche), ma abbiamo calcolato anche un 10% di donne che indossavano il burqa nero che copriva il corpo intero lasciando solo una finestrella per gli occhi.

Abbiamo incontrato donne con il burqa anche nei negozi di abbigliamento. Non si spogliavano per provarsi gli abiti, ma si limitavano ad appoggiarli sopra il burka per prendere le misure. Mia figlia che ha una parlantina invidiabile è riuscita a convincere una giovane donna a levarsi il chador per farsi insegnare come si mette il velo.

C’erano uomini con il caftano lungo fino ai piedi e berrettini ricamati. Ci sembra però che la maggioranza di uomini fosse vestita all’occidentale, e così molte donne anche se non si poteva calcolare una percentuale per la difficoltà di distinguere il turco dal turista. Dobbiamo dire che abbiamo dovuto far forza a noi stesse per rinunciare a fotografare, cosa che ci sembrava irrispettosa per non dire offensiva verso il paese che ci ospitava.

Concludo la nostra cronaca con un invito a visitare Istanbul una città dove presente e passato, Occidente e Oriente si confondono in un disordine affascinante. Se mi sarà possibile continuerò il racconto delle nostre impressioni in una puntata successiva.

Andreina Franco Loiri Locatelli