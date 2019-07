Bergamo, arriva nuova ondata di caldo africano

Si starà meglio in montagna dove sono previsti temporali pomeridiani

Ondata di caldo

BERGAMO — Brutte notizie per chi deve restare in città. A partire dal prossimo weekend e per la settimana successiva torna il caldo africano, con punte superiori ai 34°C percepiti in pianura.

Secondo le previsioni degli esperti di Meteo.it, oggi in po’ di nuvole su nord-ovest Lombardia, ampie schiarite altrove; non si escludono locali piogge. Nel pomeriggio sviluppo di nubi con locali e brevi rovesci o temporali sulle montagne; in prevalenza soleggiato nelle altre zone. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, fino a punte intorno ai 30 gradi. Venti deboli.

Sabato ancora possibilità di temporali e rovesci sui rilievi, con un po’ di fresco. Temperature in aumento invece in pianura. E lo stesso vale anche per domenica con temporali di calore che porteranno fresco in montagna e umidità in pianura. Da lunedì per chi resta in città saranno giorni sudati. L’ondata di caldo farà sentire il suo effetto pesante.