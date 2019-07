Dote sport: la Regione stanzia due milioni

Paolo Franco

MILANO — La giunta regionale della Lombardia ha approvato ieri pomeriggio le nuove linee guida per l’accesso alla cosiddetta “Dote sport” e il relativo stanziamento di 2 milioni di euro.

Lo scopo del provvedimento è sostenere lo svolgimento di attività sportive dei giovani under 18.

Beneficiari della “Dote sport 2019” saranno minori tra i 6 e i 17 anni appartenenti a nuclei familiari in cui almeno uno dei due genitori, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni con un Isee inferiore a ventimila euro o non superiore a trentamila nel caso sia presente nel nucleo famigliare un minore diversamente abile.

“Sostenere lo sport è basilare per l’educazione ai principi e ai valori dei nostri figli – ha sottolineato il consigliere regionale bergamasco Paolo Franco –. La dote sport è un aiuto concreto a sostegno delle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli, per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva. La Regione inoltre è ancora una volta al fianco delle società sportive che si dedicano nelle diverse discipline alle categorie giovanili”.