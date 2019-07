Bergamo, ancora caldo: ma primi temporali in arrivo

Calura e afa dominano la Bergamasca, ma già da stasera previste le prime piogge. Speriamo

Temporale

BERGAMO — Ancora poche ore e il gran caldo sulla Bergamasca sarà destinato ad attenuarsi. Almeno queste sono le previsioni degli esperti di Meteo.it.

La terribile cappa di calore che per oltre una settimana ha attanagliato il Nord Italia sarà spazzata via da una perturbazione in arrivo che porterà piogge e temporali, con l’effetto di abbassare le temperature.

I primi temporali dovrebbero, condizionale d’obbligo, arriva già nella serata di oggi, lunedì 1 luglio. Al mattina il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti più significativi nel settore alpino.

Nel pomeriggio aumenta il rischio di rovesci o temporali nelle aree alpine e prealpine; occasionalmente potranno essere coinvolte le pianure del Piemonte e della Lombardia occidentale. Per il resto tempo abbastanza soleggiato e molto caldo. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con punte fino a 35-36 gradi. Clima afoso.

Il peggioramento sarà più consistente martedì e mercoledì quando temporali e piogge saranno estese e persistenti soprattutto nella seconda parte della giornata.