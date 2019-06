Atalanta, la situazione del calciomercato

Gli obbiettivi dei nerazzurri per i nuovi acquisti e per le cessioni

Gasperini con i Percassi

BERGAMO — Dopo aver chiuso il riscatto di Mario Pasalic e l’acquisto di Luis Muriel ora l’Atalanta si concentra sulle ultime due operazioni da completare possibilmente prima del raduno dell’11 luglio.

Un attaccante esterno, con Simone Verdi del Napoli come primo obiettivo, mentre ha perso terreno l’ipotesi Caprari, e un mediano.

Con l’ucraino Ruslan Malinovskyi che resta un obiettivo ma non ai prezzi assurdi sparati del Genk, circa 20 milioni.Come alternativa piace l’ivoriano Seko Fofana dell’Udinese ma anche in questo caso dal Friuli è arrivata una sparata da 15 milioni.

Sul mercato italiano però, vale per un’eventuale trattativa per Verdi come come per Fofana, l’Atalanta ha il vantaggio di poter offrire numerose contropartite tecniche, dovendo sfoltire una rosa in esubero.

Cercano squadra il portiere albanese Berisha, che negli ultimi sei anni ha giocato 113 partire in A, e il collega Marco Sportiello, reduce da una stagione positiva al Frosinone. Entrambi hanno mercato e richieste. Valigia pronta anche per il laterale polacco Arkadiusz Reca (che però potrebbe restare) che piace al Verona, per il mediano Luca Valzania, tre gol a Frosinone nel girone di ritorno, e per il 22enne centrocampista Matteo Pessina, tutti ragazzi che hanno bisogno di giocare e a Bergamo rischierebbe di fare presenze con il contagocce.

Davanti ha buone offerte il centravanti danese Andreas Cornelius rientrato da Bordoeaux, come l’esterno destro Marco D’Alessandro che l’Udinese non ha riscattato e attende una chiamata da una provinciale. Senza contare Musa Barrow, richiesto da Sampdoria e Udinese, che però l’Atalanta vuole solo prestare, oltre ai giovani che hanno vinto lo scudetto Primavera, molti di loro attesi da un anno di formazione in B.

Fabrizio Carcano