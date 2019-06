Motociclismo, in Valseriana il mondiale enduro

Fine settimana di motori a Rovetta e Clusone. Gran premio d'Italia Acerbis e Valli Bergamasche

Motomondiale di enduro

BERGAMO — Appuntamento da non perdere per gli appassionati di enduro. Nel fine settimana del 22-23 giugno arrivano a Rovetta, in Valseriana, la 43esima edizione della Valli Bergamasche e il Gran premio Acerbis d’Italia valido per il campionato mondiale.

Giovedì 20 giugno al Centro sportivo di Rovetta si aprirà il paddock.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina a Milano, al 31° piano del grattacielo Pirelli con la partecipazione dal Moto Club Bergamo in collaborazione con Abc, Fim e Fmi. Ha fatto gli onori di casa il consigliere della Regione Lombardia, Paolo Franco, di origini seriane; sono intervenuti il main sponsor Franco Acerbis (imprenditore di Albino in passato presidente del Moto Club Bergamo), l’attuale presidente del glorioso sodalizio che proprio quest’anno festeggia i 100 anni di attività Giuliano Piccinini, il direttore di gara internazionale Paolo Buratti, l’addetto stampa Abc per la gara Piero Batini.

La Valli Bergamasche venne disputata l’ultima volta nel 2015, sempre con quartier generale a Rovetta, stavolta rappresenta la quinta prova del Campionato mondiale.

Oltre a Rovetta saranno coinvolti Clusone, Cerete, Fino del Monte, Gandino, Onore e Songavazzo per un tracciato di circa 50 km da ripetere tre volte (due la classe open senior) suddiviso in tre controlli orari.