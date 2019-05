Bergamo Basket, il sogno finisce in semifinale

La squadra bergamasca perde con Capo d'Orlando. Ma la stagione è straordinaria

Sandro Dell'Agnello

BERGAMO — Applausi per il Bergamo Basket 2014. La meravigliosa e inattesa cavalcata del BB 2014 si è conclusa in semifinale dei playoff di A2, al penultimo gradino prima della finale per la promozione in serie A.

Qualcosa di incredibile spostando le lancette dell’orologio indietro di dieci mesi, a luglio, quando la squadra ripartiva da zero, a mercato quasi chiuso, con il solo obiettivo di strappare con le unghie e con i denti una salvezza sulla carta difficile.

A dicembre il BB14 era primo in classifica alla fine del girone di andata e qualificato per le finali di Coppa Italia di A2, alla fine del girone di ritorno ad aprile era quarto con un bilancio di 17 vinte su 28.

Poi la galoppata nei playoff, eliminando 3-2 Mantova e poi 3-1 la quotata e favorita Montegranaro pur giocando l’intera serie senza il regista Brandon Taylor. Qualcosa di incredibile ed eroico, in una A2 dove i due americani sono quasi sempre determinanti.

Quindi la semifinale, contro Capo d’Orlando favorita per la promozione in A, giocando le prime due gare in Sicilia senza Taylor rientrato in gara3 ma senza ritmo e con evidenti difficoltà per i dolori alla mano: eroico, stoico, come tutta la BB14. Che ha lottato con Capo d’Orlando finché ha potuto, arrendendosi solo davanti al miglior giocatore del campionato, Brendon Triche (mostruoso in gara 3 con 31 punti in 24 minuti), che ha spaccato da solo la partita lanciando i siciliani sul 85-66 al 27’ quando la partita di fatto si è chiusa, prima del conclusivo 87-104.

Epilogo prevedibile, per la superiorità degli orlandini, ma applausi di tutto il Palagnelli per una squadra che ha fatto sognare i tifosi di Bergamo per tutta la stagione.

Fabrizio Carcano