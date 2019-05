Aerec, un successo la cena fra imprenditori

Silvano De Rui, presidente di Aerec Bergamo

BERGAMO — E’ stata un successo la cena organizzata da Aerec Bergamo per imprenditori e professionisti che si è tenuta ieri sera alla Cascina del Sole di Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo.

“E’ stata una splendida occasione per rinsaldare l’amicizia ed approfondire la conoscenza personale, nonché professionale, per trovare un punto comune di incontro e progettare insieme nuove iniziative per rendere Aerec ancora più grande e internazionale” ha detto il presidente della sezione bergamasca dell’Accademia europea per le relazioni economiche e culturali, Silvano De Rui.

Alla serata conviviale hanno partecipato una cinquantina fra imprenditori e professionisti. Nonostante qualche problemino tecnico, il focus è andato agli interventi dei relatori.

L’avvocato Andrea Preti ha presentata il nuovo sindacato “Fedepi” (Federazione Europea professionisti ed imprese). Si rivolge a professionisti e imprese, specialmente micro e piccole e alla valorizzazione della territorialità. “Tuteliamo l’artigianato, la piccola industria, il piccolo commercio, il lavoro autonomo” ha spiegato Preti.

Di taglio economico anche l’intervento di Emanuele Pedroni di “Pigreco Consulting” che ha parlato delle agevolazioni, dei finanziamenti per le imprese e degli strumenti messi a disposizione da parte del ministero dello Sviluppo economico e da Regione Lombardia.

Salvatore Ferrara invece ha spiegato le caratteristiche del portale Reteprofessionisti.net, una community che permette a imprenditori e professionisti di presentarsi e creare reti di contatti professionali.

Luigi Stracuzzi, presidente della onlus Terra d’Europa di Pedrengo, ha invece raccontato l’esperienza dell’associazione che si occupa della tutela e del sostegno a ragazzi diversamente abili.