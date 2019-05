Terno d’Isola: morto il dj accoltellato

La vittima aveva 35 anni. Aggressione per futili motivi

I carabinieri

BERGAMO — È morto ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Maurizio Canavesi, dj di 35 anni che era stato accoltellato lo scorso 23 aprile sotto l’abitazione dei genitori a Terno d’Isola.

In carcere dal giorno dopo per quell’aggressione c’è un 25enne, ora accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, di ritorno da un rave party in Toscana.

Canavesi era stato ricoverato in condizioni molto gravi, con una lama di 15 centimetri conficcata nella nuca ed estratta dai medici durante un delicato intervento chirurgico.

Una settimana fa le sue condizioni erano in miglioramento, ma nelle ultime ore il quadro clinico è degenerato.