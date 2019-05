Bergamo-Treviglio: autostrada vs provinciale (confronto)

Il Comitato ha confrontato vantaggi e svantaggi delle due opzioni

Un tratto autostradale

BERGAMO — Domenica 19 maggio, dalle 10 dalla piazza di Castel Cerreto, si svolgerà la Camminata informativa organizzata dal “Comitato No Autostrada” che si batte contro la futura autostrada Bergamo-Treviglio.

“Per rendersi conto dell’impatto dell’infrastruttura – spiegano dal Comitato -, basta fare due passi verso Castel Cerreto e immaginarsi l’asfalto grosso modo a metà di via Contessa Piazzoni, per ora un gradevole percorso alberato con i campi ai lati. Occorre farlo sul posto, dal vivo, non da Google Maps, ed è quello che faremo insieme”.

Nel frattempo il Comitato ha confrontato l’attuale Strada provinciale 42 (con annessa la già finanziata tangenziale di Treviglio) con l’unico progetto autostradale attualmente esistente, quello del 2012, che “non si cambia, altrimenti l’approvazione della Conferenza dei servizi 2012 non sarebbe più valida”, come ha dichiarato all’Eco di Bergamo Antonio Sala, presidente di Autostrade Bergamasche, al momento della presentazione del progetto preliminare.

Ecco l’analisi del Comitato:

Dove arriva – L’autostrada arriverebbe fino alla Tangenziale Sud di Bergamo (tra Dalmine e Stezzano), poco più a ovest dell’intersezione tra SP42 e Tangenziale Sud. Lunghezza: 18,6 km.

La SP42 è l’attuale strada verso Bergamo (attraverso Arcene, Verdello e Stezzano), che interseca la Tangenziale Sud di Bergamo a sud di Stezzano. Come si arriva a Bergamo dalla Tangenziale Sud

Con l’autostrada si arriverebbe con un peduncolo lungo 2,7 km, da realizzare tra Tangenziale Sud e asse interurbano, non presente nel progetto 2012. Dall’asse interurbano a Bergamo si dovrà arrivare con la viabilità ordinaria già esistente.

Con la provinciale, già oggi si arriva a Bergamo direttamente. Il peduncolo tra Tangenziale Sud e asse interurbano, una volta valutata la sua utilità, si potrebbe comunque realizzare, anche senza l’intera autostrada Bergamo-Treviglio. Quanto suolo consumerà

Si ipotizza che l’autostrada abbia un consumo di 1.000.000 metri quadri, in una provincia che è già ai vertici della classifica negativa per consumo di suolo. E poi sottopassi, sovrappassi, deviazioni di rogge e opere compensative che sono ulteriori infrastrutture mangia-suolo. La Coldiretti ha stimato un effetto negativo su 60 aziende agricole lungo il tracciato.

Per la provinciale, invece, verranno consumati circa 35 mila metri quadrati per costruire una variante del percorso, la tangenziale di Verdello. Quanto costerà la costruzione

Il costo, inizialmente ipotizzato, in 300 milioni. Si tratta di denaro investito da un privato. Per la provinciale, invece, circa 10 milioni di Euro già finanziati da Regione Lombardia (l’ultimo provvedimento è di dicembre 2018). Quanto costerà agli utenti

Un’ipotesi parla di 0.20 €/km cioè circa 7-8€ per percorrere l’intera autostrada, tra andata e ritorno. La provinciale, invece, non costerà nulla. Quanto si impiegherà a percorrerla

È innegabile che una autostrada consenta velocità superiori rispetto ad una provinciale, ma sarà così solo fino a Dalmine: il resto del percorso non varierà rispetto ad oggi. Si correrà il rischio di rimanere comunque imbottigliati alle porte di Bergamo.

I tempi di percorrenza di una strada provinciale sono certamente superiori. Ma, una volta percorsa la Tangenziale di Verdello, il vero nodo sarà il traffico nell’area di Bergamo, esattamente come accadrà anche con l’autostrada.

“Il tempo di percorrenza fino alla Tangenziale Sud di Bergamo è l’unico punto a favore dell’autostrada” spiega il Comitato. “Una tempistica che rischia comunque di essere ininfluente rispetto al percorso completo verso Bergamo a causa del traffico che si trova oltre la Tangenziale Sud. Bastano pochi minuti di differenza per devastare tutta l’area tra Treviglio e Dalmine?”

“Noi pensiamo proprio di no. Crediamo che il nostro territorio e il nostro pianeta meritino un rispetto superiore. Vi aspettiamo domenica per toccare con mano il territorio a cui rischiamo di rinunciare per un’opera che non porterà i tanto decantati vantaggi”, conclude il Comitato No Autostrada Bergamo-Treviglio”.