Bergamo, incidenti mortali: in bici si rischia il triplo

Rispetto alle automobili. Lo dicono i dati resi noti dal Codacons.

Un incidente in bicicletta

BERGAMO — I ciclisti hanno una probabilità quasi tripla rispetto agli automobilisti di rimanere vittime di un incidente mortale. Lo dicono i dati resi noti dal Codacons su una ricerca effettuata da “Flab Society in numbers”.

Secondo l’associazione, “i dati sono allarmanti e devono far riflettere. Chi si muove con le due ruote ha una probabilità statistica doppia rispetto a chi utilizza l’autovettura di rimanere coinvolto in un incidente mortale”.

Il tasso di rischio di incidente mortale in bicicletta è del 2,18%, rispetto ai pullman (0,48%), ai camion (0,67%), alle automobili (0,78%), ai motorini (1,06%) e alle moto (1,96%).

In Italia, poi, muore un ciclista ogni 32 ore circa, con un aumento della mortalità del 9,8 % solo nel 2018.

Non passa settimana senza che leggiamo nei giornali di incidenti mortali o gravissimi che coinvolgono cittadini che utilizzano le due ruote per spostarsi in città o nell’hinterland.

Sempre secondo la statistica, il 67% degli incidenti stradali che coinvolgono biciclette è causato dallo scontro con autovetture mentre il 19,4% degli incidenti causati dall’apertura di una portiera coinvolge ciclisti.

“Questi dati devono portare a far riflettere la vera e propria mattanza che stiamo vivendo.

Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica e saremo pronti a costituirci parti civili nel procedimento, al fine di tutelare tutti coloro che si muovono sulle due ruote in Lombardia.”