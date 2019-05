Gancia (Lega): vogliamo un’Europa federale

La candidata alle Europee a Bergamo, spiega la sua visione. Sull'immigrazione dialogo serio e costruttivo con tutti

Gianna Gancia

BERGAMO — “In Europa si deciderà molto del nostro futuro”. Parola di Gianna Gancia, già presidente della Provincia di Cuneo e capogruppo della Lega in Regione Piemonte. Di professione imprenditrice, sposata con Roberto Calderoli, la consigliera regionale si candida alle elezioni europee nel collegio nord-ovest, che comprende anche Bergamo.

Gancia, perché ha deciso di candidarsi alle Europee?

In Europa si deciderà molto del nostro futuro e della nostra macroregione. Credo sia importante in questo momento essere lì, dove si prendono le decisioni. E’ fondamentale far sentire che ci siamo.

Come vede l’Europa oggi?

Credo sia importante fare un’analisi storica. In mezzo secolo l’Europa si è distaccata sempre più dai valori espressi dai padri fondatori come De Gasperi e Adenauer. L’Europa del trattato di Roma del 1957 era la messa in comune di alcuni poteri e aveva come obiettivo quello di favorire la libertà e la prosperità. Era l’Europa delle 4 libertà: movimento delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. Corrispondeva ai principi del federalismo da cui poi nacque la Lega.

Mi sta dicendo che avete in mente un’Europa federale?

Era quello previsto in origine. Ma in mezzo secolo, l’Europa ha preso la via del centralismo. Per noi la via federalista è ancora oggi quella principale. La nostra idea è quella di un’Europa federale che rispetti le volontà dei singoli Stati. Stati che non devono essere carne da macello per la burocrazia di Bruxelles.

E come la mettiamo con i vincoli di bilancio attuali? Potrebbero sparire?

Personalmente sono dell’opinione che il debito pubblico debba essere tenuto sotto controllo e il rapporto deficit/pil sotto la soglia del 3 per cento. Ma credo che in Italia si possa ridurre ancora, e di molto, la spesa pubblica, soprattutto per quel che riguarda il Sud.

Quale sarà la sua prima iniziativa una volta eletta?

Prima di tutto mi impegnerò per le infrastrutture. Sia quelle materiali, sia quelle immateriali come l’istruzione e la ricerca.

Prima accennava alla macroregione. Sarà uno dei punti su cui vi batterete?

Certamente. Sono stata la prima a spingere per l’autonomia in Piemonte, poi si è aggiunto Chiamparino. Ma io credo fortemente in una macroregione del Nord, con Lombardia, Liguria e Veneto, a cui si aggiunge anche l’Emilia Romagna, ovviamente.

Lei è anche imprenditrice. Cosa può fare la nuova Europa per gli imprenditori?

Meno lacci e lacciuoli. Dalle misure delle zucchine in giù. Da italiana credo sia fondamentale tutelare le nostre aziende dalla voracità delle lobby e dei gruppi di potere che le possano danneggiare. Non possiamo più consentire che la tecnocrazia europea faccia leggi che mettono fuori gioco le nostre aziende.

Lei si è battuta molto per l’infanzia e per gli orfani di femminicidio, mi risulta…

Assolutamente sì. Ho presentato una legge che poi è arrivata a livello nazionale attraverso i nostri parlamentari. E’ una proposta di legge sacrosanta e di civiltà. Sono temi drammatici che toccano da vicino la vita della persone. Credo che in questo caso lo Stato debba essere più presente nel sostegno agli orfani e alle famiglie. Al momento, invece, mi sembra che spesso sia più d’intralcio.

Questione immigrazione: cosa farete in Europa come Lega?

Cercheremo di attivare un dialogo serio e costruttivo con gli altri partner europei. Negli ultimi anni, lo avete visto, l’Europa non ci è stata di nessun aiuto sulla questione immigrazione. La collaborazione fra Stati in questo momento non c’é. Guardi cosa accade a Ventimiglia: il trattato di Schenghen è come se non esistesse.

Dunque cercherete accordi con il resto d’Europa?

E’ fondamentale il dialogo e farsi carico, tutti, allo stesso modo, del problema. Il Mar Mediterraneo non è solo la frontiera sud dell’Italia, ma anche dell’Europa, mi risulta. Altrimenti l’Europa non ha alcun senso, tanto vale tornare agli Stati di prima.

Un’ultima domanda, perché da bergamasco dovrei votare per lei?

Mi sento un po’ bergamasca anch’io. Vivo a Bergamo e la conosco bene. Amo questa città, la sua provincia, la sua gente, la laboriosità del suo tessuto economico. Siamo secondi in Europa per imprese manifatturiere, non dimentichiamolo. Credo che queste peculiarità, insieme a quelle della macroregione, debbano essere valorizzate e contare di più sui tavoli europei.