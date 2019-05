Volley, lo Scanzo passa ai play-off

Matteo Riva

BERGAMO — Il ribaltone è servito: lo Scanzorosciate condanna Vittorio Veneto alla retrocessione, Concorezzo ferma Trento e regala il post season a Quintieri e compagni. In un sabato sera che pareva già segnato, la dodicesima vittoria casalinga si rivela invece di un sapore che più dolce non si può: sorpasso all’Itas e secondo posto, sinonimo di pass qualificazione in mano.

Il miglior Matteo Riva dell’anno ne mette addirittura 32 con il 68%, cosi i milanesi – pur sempre combattivi – si devono inchinare alla caratura dell’avversario. Ma la pratica non è stata cosi agevole da sbrigare, ad eccezione di un avvio pressoché a senso unico come conferma il 73% in attacco. Perché Paolo Cozzi – all’ultimo match della sua splendida carriera – e compagni, rintuzzano la bellezza di tre break e cambiano passo sul 18-18 proprio per merito del pluridecorato centrale.

Ma uno Scanzo tonificato dalle buone novelle dal fronte Concorezzo stavolta non si scioglie come neve al sole, corre un rischio in avvio (2-6), si fa raggiungere a 12 poi però mette in campo quel pizzico di lucidità necessaria per il sorpasso, in primis con Riva smarcato con la consueta sagacia da Gerosa. A semplificare il compito, il margine d’errore di Vittorio Veneto che passa da 3 dei primi due set a 9 ed 8 degli altri due. Un aspetto che pesa poiché Scanzo dopo un nuovo start così così (8-11) tiene costantemente il + 3, arriva al 20-16 e si ritrova a + 1 (23-22) prima di festeggiare in virtù di un attacco in rete degli ospiti.

E adesso, un play-off pressoché inatteso, inizierà sabato 11: al Paladespe si giocherà gara 1 contro Caronno, finalista della Coppa Italia di categoria.