Victoria’s Secret apre nuovo store a Oriocenter

Victoria's Secret

BERGAMO — Victoria’s Secret, uno dei marchi di lingerie più famosi al mondo, continua la sua espansione internazionale con l’apertura del secondo store Italia che disporrà dell’intera gamma di prodotti del brand.

In partnership con Percassi, l’apertura del nuovo negozio di Victoria’s Secret è prevista per questa primavera, al centro commerciale Oriocenter di Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

Lo store avrà un assortimento completo delle iconiche collezioni di lingerie di Victoria’s Secret, incluse “Body by Victoria”, “Very Sexy”, “Dream Angels”, “Bombshell”, “T-Shirt Bra” e la linea sportiva del brand, “Victoria Sport”.

Accanto alla lingerie ci saranno le fragranze, le collezioni per la cura del corpo e “Victoria’s Secret Pink”, una linea di reggiseni, slip, articoli sportivi e prodotti di bellezza ispirati e dedicati ai Millennials e Generazione Z.

All’interno del negozio saranno a disposizione delle clienti, esperte consulenti di lingerie per aiutarle a trovare la perfetta vestibilità del proprio reggiseno. Il bra-fitting è gratuito e non è richiesto alcun appuntamento.