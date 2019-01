Bergamo, dal gelo al vento caldo: poi mercoledì neve

Settimana a scenario variabile. Previste nevicate su tutta la regione

Nevicata a Bergamo

BERGAMO — Arriverà la neve mercoledì sulla Bergamasca e il resto della Lombardia mercoledì. Lo sostengono i meteorologi del Meteo.it.

Tutta colpa delle correnti polari e vortici ciclonici che porteranno il freddo, anche a basse quote, sulla nostra regione. Assisteremo a piogge in pianura e neve al Settentrione già dai 500 metri. Il calo delle temperature arriverà da martedì, con le massime a 5-7 gradi. Da mercoledì le nuvole arriveranno al Nord, con fenomeni nevosi a bassa quota e localmente anche in pianura.

Intanto, oggi, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. All’alba foschie o locali banchi di nebbia in pianura. Temperature mattutine stazionarie e diffusamente sottozero. Nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato, salvo qualche annuvolamento innocuo. Temperature massime in leggero aumento.

Per domani, martedì, al mattino addensamenti lungo le Alpi centrali di confine con qualche fiocco di neve. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove con possibili banchi di nebbia in dissolvimento nel sudest della regione. Temperature minime quasi stazionarie.

Nel pomeriggio prevarranno ancora le schiarite in gran parte della settore. Deboli nevicate intermittenti nel versante settentrionale della Valtellina. Temperature massime in calo in quota sulle Alpi, in aumento alle basse quote con punte di 10-14 gradi favorite dall’effetto di venti di Foehn che soffieranno anche forti e rafficosi.

Mercoledì, lo scenario cambia ancora con possibilità di nevicate estese su tutta la regione, bergamasca compresa.