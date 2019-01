Atalanta, il quarto posto è possibile: domenica la Roma

Sfida attesissima e molto sentita a Bergamo. Vincere significherebbe zona Champions

Gian Piero Gasperini

BERGAMO -– L’Atalanta sta viaggiando a una media da quarto posto. Nelle ultime dodici giornate la Dea ha segnato 35 reti e ha raccolto otto vittorie, un pareggio e tre sconfitte, di cui due, quelle con Empoli e Napoli, prendendo gol all’ultimo minuto.

Solo la Juventus e il Napoli hanno fatto meglio dei nerazzurri. Per questo parlare di quarto posto, di Champions League, non è più un’utopia. Questa Atalanta può valere un posto nella coppa regina e può farcela a primeggiare nella volata con Lazio, Roma e Milan.

Delle tre la concorrente più agguerrita pare la Roma, che sta trovando una sua quadratura tattica dopo un girone di andata complicato. Proprio la Roma che domenica verrà a Bergamo, per una sfida sempre sentita dalla tifoseria orobica, ma che stavolta rappresenterà quasi uno spareggio in ottica Champions.

Battere la Roma nel confronto diretto darebbe un vantaggio nella corsa con i giallorossi e permetterebbe di affrontare al meglio la successiva partita di Coppa Italia contro la Juventus. Un’altra gara ‘pesante’, perché accedere alle semifinali di Coppa Italia, eliminando la squadra favorita, darebbe un’ulteriore spinta agli uomini di Gasperini.

Intanto l’Atalanta si gode un momento meraviglioso, con una striscia aperta, comprendendo la Coppa Italia, di quattro risultati utili consecutivi, con uno Zapata capocannoniere della A, appaiato a Cristiano Ronaldo e a Quagliarella a quota 14, e con una squadra che gira a mille in tutti i reparti.

Anche quando manca una pedina fondamentale come Remo Freuler, sostituito alla grande da un ritrovato Pasalic, anche quando in difesa esce Palomino per un avvicendamento con Djimisiti, anche quando entra un 18enne al debutto tra i professionisti come Dejan Kulusevski e i compagni lo coinvolgono come fosse un veterano.

E’ questa la forza della Dea di Gasperini, l’essere squadra, con alcune pedine insostituibili ed intorno un gruppo affiatato, dove anche se cambi qualche musicista l’orchestra nerazzurra suona melodiosamente e impeccabilmente gli spartiti gasperiniani.

Fabrizio Carcano