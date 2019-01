Inps Bergamo, telefoni interni bloccati da inizio anno

Causa migrazione a nuovo gestore. Gli addetti non possono comunicare fra di loro se non via Skype

La sede dell'Inps di Bergamo

BERGAMO — Telefoni bloccati all’Inps di Bergamo. A causa della migrazione a un nuovo gestore, l’ente previdenziale dall’inizio dell’anno ha le linee telefoniche interne in tilt.

Non si può comunicare da un ufficio all’altro e dall’istituto non si possono mettere in collegamento telefonico con le sedi periferiche se non attraverso l’utilizzo di Skype.

Una situazione che sta mettendo a dura prova funzionari e addetti. Questo a causa del progressivo distacco delle linee telefoniche della direzione regionale della Lombardia e delle direzioni provinciali, passate a un nuovo gestore.

I problemi dovrebbero essere risolti quanto prima, è l’auspicio. Nel frattempo, per la comunicazione interna sono stati messi a disposizione strumenti alternativi, via Skype. Ma l’immediatezza di un apparecchio telefonico, invece di microfoni e cuffie, è tutt’altra cosa.