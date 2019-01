Forte terremoto in Romagna: trema tutto il Nordest

Epicentro in mare, al largo di Cervia. Magnitudo 4.6 della scala Richter

L'epicentro del terremoto

RAVENNA — Un forte terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter ha colpito la notte scorsa la Romagna, facendo tremare tutto il Nordest.

La scossa è avvenuta tre minuti dopo la mezzanotte. Dai dati diffusi dall’Ingv la zona dell’epicentro è stata in mare a 11 km dalla costa di Ravenna (in un primo tempo sembrava fosse tra Forlì e Cesena) e a 25 km di profondità. La magnitudo è stata di 4.6. Proprio a Ravenna diverse persone sono scese in strada.

Il sisma però è stato avvertito distintamente in tutto il Nordest, in particolare in Emilia Romagna, nel Veneto e in Friuli. La protezione civile ha fatto sapere che “dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose”. La forte scossa é stata avvertita in maniera sensibile anche in laguna di Venezia.

Sui social è immediatamente partito il tam tam e segnalazioni di persone spaventate sono arrivate da Rovigo, Venezia, Modena, Padova, Bologna, perfino da Trieste. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Veneto.

Una seconda scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 00:29. L’epicentro è stato individuato a 9 chilometri da Cervia (Ravenna) e a una profondità di 22 chilometri.