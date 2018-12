Bergamo, gli orari della guardia medica durante le festività

Medico

BERGAMO — Non subirà variazioni durante le festività natalizie il servizio di continuità assistenziale, meglio noto come guardia medica, dell’Ats di Bergamo.

Il cittadino che ha necessità di usufruire di prestazioni non differibili, ovvero che non possono essere rinviate al giorno successivo al proprio medico di base, può rivolgersi ai medici del servizio di continuità assistenziale. È possibile usufruire del servizio gratuitamente telefonando al numero unico 035 3535 nei seguenti orari:

Tutte le notti dalle 20 alle ore 8;

dalle 8 alle ore 20 di tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi;

dalle 10 alle ore 20 dei giorni prefestivi infrasettimanali.

In alcune sedi del servizio di continuità assistenziale (Alzano Lombardo, Bergamo, Bonate Sotto, Calusco D’Adda, Casazza, Clusone, Dalmine, Grumello del Monte, Lovere, Osio Sotto, Romano di Lombardia, Seriate, Sant’Omobono Terme, Treviglio e Zogno) è inoltre previsto il libero accesso all’ambulatorio nei seguenti orari:

dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 19.30 il sabato, la domenica e nei festivi infrasettimanali

dalle 10.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 19.30 nei giorni prefestivi infrasettimanali

Per emergenze, quali grave malore; incidente stradale, domestico, sportivo e sul lavoro; in ogni situazione certa o presunta di pericolo di vita contattare il numero telefonico gratuito 112, valido in tutta Europa sia da telefono fisso che da cellulare. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale www.ats-bg.it nella sezione “continuità assistenziale (ex guardia medica)”.

Ecco l’elenco delle sedi del Servizio di continuità assistenziale:

· ALBINO, Viale Stazione, 26/A

· ALZANO LOMBARDO, Via Ribolla, 1

· BERGAMO, Via Borgo Palazzo, 130

· BONATE SOTTO, Via Garibaldi, 15

· CALUSCO D’ADDA, Via Locatelli, 265

· CASAZZA, P.zza della Pieve, 2

· CLUSONE, Via Somvico (ingresso ex pronto soccorso Ospedale S. Biagio di Clusone)

· DALMINE, Viale Betelli, 2

· GANDINO, Via San Giovanni Bosco

· GROMO, Piazza Pertini, 1

· GRUMELLO DEL MONTE, Via S.Siro, 30

· LOVERE, Piazzale Bonomelli, 8

· OSIO SOTTO Via Cavour, 6/A

· PIAZZA BREMBANA, Via Monte Sole, 2 – presso Centro Don Palla

· ROMANO DI LOMBARDIA, Via M. Cavagnari, 5

· SAN GIOVANNI BIANCO, Via Castelli, 5 (presso Presidio Ospedaliero):

· SANT’OMOBONO TERME, Via G. Vanoncini, 20 (già Via vittorio Veneto)

· SARNICO, Via Faccanoni (presso Ospedale)

· SELVINO, Via Milano, 15

· SERIATE, Via Paderno, 40/D

· SERINA, Via Palma il Vecchio, 20

· TRESCORE BALNEARIO, Via Mazzini, 13

· TREVIGLIO, Viale Piave, 43/b

· VILLA D’ALME’, Via Roma, 16

· VILMINORE DI SCALVE, Via Polini, 7

· ZANICA, Via Serio, 1/A

· ZOGNO, Via P. Polli (c/o poliambulatorio Azienda Socio Sanitaria Terrioriale Bergamo Est).