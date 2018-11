Camera di commercio: incontro su impresa e lavoro

La Camera di commercio di Bergamo

BERGAMO — Il 28 novembre 2018 la Camera di commercio organizza l’evento “Cameraorienta,” un incontro tutto incentrato su orientamento al lavoro e cultura di impresa.

L’obiettivo dell’iniziativa è agevolare i processi decisionali dei giovani, favorendo una migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche e fornendo strumenti per valutare gli sbocchi professionali a disposizione, prendendo in considerazione anche il lavoro imprenditoriale e l’autoimpiego come alternativa al lavoro dipendente.

L’incontro si terrà nella Sala Mosaico del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni ed è rivolto alle figure professionali appartenenti al mondo scolastico (dirigenti scolastici, docenti e studenti), agli operatori dei Centri per l’impiego e dei servizi al lavoro, agli imprenditori e ai professionisti che operano in stretto contatto con gli istituti scolastici e ai funzionari delle organizzazioni di categoria.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il funzionamento degli strumenti europei per la trasparenza e la comparabilità delle qualificazioni e per ottenere informazioni sulle reti europee che favoriscono l’accesso all’informazione e la mobilità in Europa.

L’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un’attività portante tra quelle svolte dalle Camere di commercio, che esercitano, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra formazione, mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano.

La Camera di commercio di Bergamo, attraverso l’azienda speciale Bergamo Sviluppo, supporta queste azioni con proprie attività, avvalendosi anche del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal, indagine che monitora di continuo i fabbisogni professionali e occupazionali delle imprese del territorio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Programma dettagliato su www.bergamosviluppo.it .