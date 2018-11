Volley, la Zanetti Bergamo perde in casa con Firenze

Una fase della partita

BERGAMO — La Zanetti non si sblocca. Dopo un inizio incoraggiante, il match con Il Bisonte prende la piega che non ti aspetti e scivola nelle mani di Firenze, che porta in Toscana una vittoria ter tre set a uno.

Primo set: subito una novità nel sestetto iniziale della Zanetti Bergamo: c’è Camilla Mingardi in diagonale con Carlotta Cambi. In campo anche le centrali Olivotto e Tapp, il libero Sirressi e le attaccanti Courtney e Acosta.

Il Bisonte risponde con Alberti, Lippman, Degradi, Santana, Dijkema, Popovic, e il libero Parrocchiale, ma già dopo una manciata di punti, entra Indre Sorokaite per Santana.

Le rossoblù tolgono subito il respiro alle ospiti e si spingono avanti: 6-1, 8-2. L’ingresso di Sorokaite dà la scossa alle toscane che, complice il turno di battuta della ex, risalgono 9-8. La Zanetti si rimette però subito in carreggiata e vola 17-12. Firenze si rifà vicina ancora con Sorokaite al servizio: è 19-16. Courtney trova il punto del 20-17 e quando Firenze va di nuovo -1 ci pensa Acosta. La parità arriva al 21-21, Mingardi spinge avanti, Lippmann annulla la prima palla set e il muro a stelle e strisce di Tapp e Courtney chiude 26-24. Il ghiaccio è rotto.

Nel secondo set la situazione si ribalta, Il Bisonte va 4-0 e Courtney lo ferma prima che voli 13-6. Con Degradi Firenze continua ad andare a segno ed è 18-9. E’ il momento del cambio di diagonale: Smarzek e Carraro prendono il posto di Mingardi e Cambi. Entra anche Loda per Courtney, ma il set è ormai nelle mani delle toscane che chiudono 25-11.

Nel terzo set, si torna al sestetto di inizio match e la Zanetti riprende a spingere. Il Bisonte la riprende al 5 pari, Sorokaite e Lippman rispondono ad Acosta e sorpassano. Bergamo torna a condurre con l’ace di Cambi, 9-8, il controsorpasso è ancora al servizio, 12-10 di Popovic. Il Bisonte arriva al 15-12, si va di nuovo in parità con il muro di Tapp, Lippman trascina al 20-16 e poi va a chiudere 25-19.

Nel quarto la Zanetti si ritrova addosso le vecchie paure e va sotto 5-2. Strunjak prende il posto di Tapp e Mingardi risponde a Degradi pareggiando 7-7. Il 12-9 di Firenze porta la firma del muro di Sorokaite, Bergamo prova a tenersi agganciata e va -2 (13-15). Acosta risponde a Alberti, ma Il Bisonte si allontana ancora: al 19-16 nuovo cambio di diagonale con Smarzek e Carraro. Si va ancora -2, 20-22 prima, 21-23 poi, ma Sorokaite risponde a Smarzek, E’ la polacca ad annullare la prima palla match, Courtney la imita ed è 23-24. L’arbitro fischia un’invasione di Bergamo che non viene riscontrata dal videocheck e Sorokaite chiude il match.

“Dobbiamo continuare a lavorare” ha sottolineato Camilla Mingardi a fine partita. E allora subito si torna in palestra perché è in arrivo un nuovo turno infrasettimanale e una nuova doppia trasferta: mercoledì appuntamento a Treviso per il match con le campionesse d’Italia in carica di Conegliano, domenica a Montichiari contro la neopromossa Brescia.