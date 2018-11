Bergamo, tempo incerto nel fine settimana

Oggi e domani piogge in esaurimento. Domenica spunta un po' di sole

Un'immagine di questa mattina

BERGAMO — Portatevi comunque un ombrello. E’ questo il consiglio degli esperti per il fine settimana. Secondo i meteorologi di Meteo.it il tempo nel weekend sarà decisamente incerto, con sprazzi di sole alternati a pioggia.

Ecco nello specifico le previsioni. Oggi cielo da nuvoloso a coperto. Piogge deboli e sparse su Lombardia, in esaurimento. Neve sui rilievi oltre 1700 metri. Nel pomeriggio cielo generalmente nuvoloso. Col passar delle ore riprenderà a piovere in Lombardia e Liguria a partire dai settori orientali, tra sera e notte al resto del settore. Temperature massime in lieve aumento.

Per domani, sabato 3 novembre, al mattino cielo da nuvoloso a coperto. Piogge deboli, intermittenti e sparse su Lombardia. Minime in lieve aumento. Nel pomeriggio cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni residue sulla Lombardia. Temperature massime in lieve ulteriore aumento, clima più mite.

Domenica, il sole dovrebbe tornare a far capolino fra le nuvole, almeno al mattino. Dal pomeriggio invece aumento della nuvolosità in pianura con possibili piogge.