Ex ospedale, chiesa agli islamici: ira della Lega

Daniele Belotti, segretario provinciale della Lega Nord

BERGAMO — Accesa polemica politica a Bergamo, dopo il passaggio da culto cristiano ortodosso a islamico per la chiesetta dei frati cappuccini, agli ex ospedali riuniti, in via Statuto.

La chiesa che dal 2015 ospita la Diocesi ortodossa romena, che la occupa in comodato d’uso per le proprie funzioni religiose. Ieri invece la Regione ha decretato il passaggio da un culto cristiano (ortodosso) a quello islamico: l’ex cappella, infatti, se l’è aggiudicata l’Associazione musulmani della città che ha messo sul piatto un rialzo dell’8 % (la base era fissata a 418.700 euro).

Rialzo col quale ha vinto il bando di Infrastrutture Lombarde (controllata dal Pirellone). L’offerta dei fedeli islamici ha battuto tutte le altre, aggirando in maniera legittima la norma regionale nota come “legge anti moschee”. In seguito alla pubblicazione della delibera da parte di Asst Papa Giovanni, l’Associazione musulmani avrà 90 giorni di tempo per completare il pagamento.

Ironica la reazione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Fa abbastanza sorridere che la Regione, dopo essersi accanita per anni contro le religioni, ora venda un’area già destinata al culto all’Associazione dei musulmani. Chi per anni si è accanito ora viene beffato, ma pregare non è una colpa”.

Di ben altro tenore la Lega: “Andremo a verificare gli atti della gara per capire se sono stati imposti dei vincoli storici e se ci siano gli estremi per annullare la gara stessa. Al tempo stesso scriveremo, infatti, alla Soprintendenza per ricordare che la Chiesa dei frati minori cappuccini ‘è dichiarata di interesse storico artistico (ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Dlgs 22.01.2004 n. 42) e rimane quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela previste per legge’, come citato nell’atto della Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

“Di fronte a tale vincolo devono essere conservate anche tutte le decorazioni, gli affreschi ed i simboli religiosi cristiani sia interni che esterni, tra cui il grande crocefisso nell’abside e la figura di San Francesco. Questa chiesa rappresenta un simbolo della comunità bergamasca, dove sono stati battezzati migliaia di cittadini. Inoltre verificheremo se sono stati rispettati i requisiti di integrità morale di tutti i partecipanti al bando visto che, come ampiamente riportato dalle cronache locali, alcuni rappresentanti della comunità islamica sono attualmente indagati nel processo per truffa legato a dei fondi destinati alla realizzazione di una moschea a Bergamo”, aggiunge il segretario provinciale Daniele Belotti.