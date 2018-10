Bergamo, previsti nubifragi nel fine settimana

Sabato e domenica piogge intense per tutta la giornata

La pioggia a Bergamo

BERGAMO — Sarà un fine settimana decisamente bagnato quello in arrivo. Gli esperti di Meteo.it prevedono forti piogge e acquazzoni sulla Bergamasca. Alcuni persino a carattere di nubifragio, soprattutto fra sabato e domenica.

Oggi residue schiarite lungo le Alpi di confine ma con nuvole destinate ad aumentare. Cielo già grigio altrove con possibili piogge deboli e isolate o pioviggini in Lombardia. Peggiora tra sera e notte. Temperature massime in calo di 2-4 gradi.

Per sabato al mattino molto nuvoloso o coperto in tutte le regioni con locali piogge, più diffuse e probabili sull’alta Lombardia. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Nel pomeriggio maltempo in tutte le regioni. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto e con piogge sparse anche intense.

Lo stesso vale per domenica, con piogge intense su tutta la Bergamasca, per l’intera giornata.