Atalanta, a Firenze la var…gogna

I tifosi dell'Atalanta

Firenze, la culla del Rinascimento. La Toscana, da cui si dice sia nata la lingua italiana. Ebbene, giusto ieri credo di aver ampliato generosamente il vocabolario della nostra lingua, con parole non del tutto amichevoli.

Purtroppo non ho potuto seguire i numeri tifosi che hanno affrontato centinaia di chilometri, per supportare l’amata Dea. Decido però, di andare in un bar popolato da una forte presenza maschile, dove brillano comunque le donne, in primis Erika e Lu.

Parte la diretta tv e, il telecronista della tv satellitare, ribadisce che gli 11 nerazzurri hanno ancora un blocco dopo Copenaghen. Faccio gli scongiuri e cerchiamo di andare avanti senza rispolverare gli scheletri.

La partita inizia e già all’1:13, il nostro Zapata ci porta speranza. Anche Castagne, quattro minuti dopo, regala l’illusione di vedere sul tabellone “zero ad uno”, ma colpisce un giocatore viola.

A dieci minuti dell’inizio, sono contenta: buona partita. All’11:06 Papu riprova a fare goal, ma nulla. Certo, se si guardava intorno, avrebbe trovato Freuler e Zapata che lo guardavano come se fosse la Madonna, ma tant’è: ennesima occasione persa.

La squadra di casa, ci prova, ma nulla di più. Nel bar si respira speranza. Continuiamo a ripetere: “Non ci aspettiamo una vittoria , ma una bella prestazione”.

Ammetto che a tratti ero disattenta, perché alcuni ripetevano che Papu, non tirava. Troppe parole inutili e una birretta, per scacciare i cattivi pensieri.

Per tutto il primo tempo è stato un continuo esclamare “oh no”, perché il nostro numero 10 ha provato più violare la porta avversaria. Ammetto che Papu , ogni volta che aveva tra le gambe il pallone ci provava, molte volte in solitudine, altre volte cercando supporto di squadra.

Il primo tempo finisce e si apre il cassetto delle riflessioni: buona prestazione, ma commettiamo sempre errori, soprattutto nell’ultimo passaggio. Manchiamo negli ultimi 20 metri.

Il secondo tempo inizia e sembra la copia del primo. I miei 11 giocano, bene, ma non sono pericolosi. Sfortunatamente a metà tempo accade il fatto che inevitabilmente trasforma la giornata, mia, dei miei amici, di tutti i tifosi atalantini in terrificante (uso questo termine, anche se ieri sono volate parole più sostenute).

Tale giocatore tesserato presso la squadra toscana, con il numero 25, registrato all’anagrafe del Comune di Genova, come Federico Chiesa, decide di esibirsi nel suo secondo lavoro: tuffatore della nazionale italiana. Coinvolge il nostro Toloi. Il signor arbitro decide di non utilizzare la Var e la la Forentina guadagna immeritatamente un rigore, trasformandolo in goal.

Nel bar si respira un’aria pesante. Poi ecco il secondo gol, ma poco importa. Finché ci saranno calciatori scorretti, allenatori che supportano giocatori scorretti, società che tesserano giocatori scorretti, commissari tecnici che convocano giocatori scorretti, la Figc che non sanziona giocatori scorretti, squadre come la Fiorentina vinceranno senza merito. Stimo Gasperini, ma ieri ha fatto bene a rispondere a Pioli. Ieri è stata una var…gogna.

Maura Bonalumi