Valseriana, arrivano i soldi per la rotonda di Ponte Nossa

Dalla Regione quasi un milione di euro per la messa in sicurezza del tratto, teatro di incidenti

L'incrocio di Ponte Nossa

BERGAMO — La giunta regionale della Lombardia ha stanziato quasi un milione di euro per la realizzazione della rotonda di Ponte Nossa. Lo rende noto la Regione.

Si tratta di un punto molto delicato della viabilità seriana, già teatro di incidenti.

Per questo la Regione, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, ha deliberato lo stanziamento di 980.000 euro per la messa in sicurezza dell’intersezione situata al km 27+280 della Sp ex Ss 671 della Valseriana nel Comune di Ponte Nossa (Bg).

“Si tratta – spiega Terzi – di risorse importanti che Regione mette sul Tavolo per un’opera fondamentale per il territorio, già indicata come prioritaria e presente all’interno del Patto per la Lombardia. L’obiettivo e’ aumentare la sicurezza strada e dunque ridurre il rischio di incidentalità in un tratto che comprende gli accessi a via Dei Partigiani e all’area commerciale”.

Il cronoprogramma prevede che i lavori partano nella seconda metà del 2019.