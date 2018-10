Stezzano, via libera alla nuova caserma dei Carabinieri

Carabinieri

BERGAMO — La Regione Lombardia stanzierà 1,3 milioni di euro per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a Stezzano, in provincia di Bergamo.

Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana e di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali) e Riccardo De Corato (Sicurezza). Prossimamente verrà sottoscritto un apposito Accordo di programma.

“Mettiamo in campo un primo intervento – ha detto Sertori – volto a risolvere una situazione logistica critica e prevenire il contrasto alla criminalità. Si tratta del primo di una serie di interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione di nuove caserme, o la ristrutturazione di edifici gia’ esistenti che sono il frutto del proficuo lavoro tra Regione Lombardia, il Comando regionale dei

carabinieri e i Comuni coinvolti”.

L’importo totale dell’intervento ammonta a quasi 2,8 milioni, di cui 1,48 messi a disposizione dal Comune e 1,3 milioni finanziati da Regione Lombardia a valere sul bilancio di previsione 2018-2020.

La nuova Caserma dei Carabinieri andrà a sostituire la vecchia sede, divenuta non più adeguata alle sue

funzioni. Con una superficie di proprietà comunale di circa 800 mq, si snoda tra due edifici, uno destinato alla caserma e uno ad ospitare gli alloggi di servizio per le forze dell’ordine.