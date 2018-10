Regione: 50mila euro per la stazione di Verdello-Dalmine

La stazione di Verdello-Dalmine

BERGAMO — Uno stanziamento di 50.000 per riqualificare la stazione ferroviaria di Verdello-Dalmine, nel Comune di Verdellino, in provincia di Bergamo.

Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore alle

Infrastrutture, Claudia Maria Terzi.

“L’intervento – spiega Terzi – consentirà di ristrutturare e valorizzare diversi locali attualmente non utilizzati, sia del fabbricato viaggiatori sia della casa cantoniera, in modo che possano ospitare associazioni di volontariato e attività sociali di pubblico interesse. Lo scalo tornerà a nuova vita a beneficio di tutti, della comunità di Verdellino come degli utenti del servizio ferroviario”.

“Le opere di riqualificazione contribuiranno anche a rendere più sicura la stazione, perché uno scalo vivo e frequentato, stabilmente presidiato da cittadini e associazioni, rappresenta un deterrente nei confronti di teppisti e malintenzionati”.

La delibera approva lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Verdellino per la definizione dei lavori da mettere in campo per complessivi 110.000 euro, di cui 50.000 finanziati dalla Regione. Gli spazi in oggetto vengono ceduti in comodato d’uso gratuito da Rfi al Comune.