Bergamo: neve in montagna, freddo in città

In città il termometro stamattina sceso a 9°C. Imbiancate le Orobie

La neve sulle montagne bergamasche

BERGAMO — Risveglio decisamente frizzante questa mattina per Bergamo. In città la temperatura è scesa a 8-9 gradi. Mentre le montagne, a quote alte, sono state imbiancate dalla neve.

Fa freddo in questo inizio di ottobre. I termometri sono colati a picco con l’arrivo della veloce perturbazione di ieri che ha portato un sottile manto bianco sopra i 1800 metri, in quota.

La neve è scesa sia a Foppolo, in Valbrembana, sia sopra Valbondione, Alta Valseriana.

Le previsioni però indicano bel tempo almeno fino a sabato. Lo dicono gli esperti di Meteo.it.

Per oggi, al mattino in prevalenza soleggiato con residui locali addensamenti su est Lombardia. Temperature minime in calo, localmente anche fino ai 6-7 gradi. Nel pomeriggio schiarite sempre più ampie e diffuse. Temperature massime in crescita.

Per domani, mercoledì 3 ottobre, al mattino ampie schiarite con poche nuvole sulle Alpi centrali di confine. Temperature minime stabili o in lieve calo.

Nel pomeriggio nubi sparse sulle Alpi lombarde, ancora ben soleggiato nel resto del settore. Temperature massime in ulteriore rialzo, comunque non oltre i 22-23 gradi.