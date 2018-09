Bergamo Basket: Sergio nuovo capitano

Luigi Sergio con i compagni

BERGAMO — Luigi Sergio è il nuovo capitano della Bergamo Bergamo. L’ala piccola originaria della Campania è stata scelta per ricoprire il ruolo, alla sua seconda stagione in giallonero.

“È un piacere aver ricevuto la nomina di capitano per la stagione in corso. Ci sono oneri ed onori legati a questo ruolo, tutto è legato ai risultati in campo. Spero di aver preso buon esempio da alcuni compagni avuti in passato, specialmente nella fetta di carriera che ho disputato in Serie A. Mi aspetto tanto, sia da questo gruppo che dai tifosi; mi auguro ci siano sempre più persone che possano accorrere al Palazzetto”, il commento di Sergio.

L’investitura arriva da coach Sandro Dell’Agnello: “Credo, crediamo, che Luigi abbia tutte le caratteristiche morali per ricoprire il ruolo di Capitano. In più già lo scorso anno è stato vicecapitano, per cui la sua nomina rappresenta una scelta di continuità”.