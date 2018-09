Pd, scintille fra Renzi e Zingaretti

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti

ROMA — Alta tensione nel Pd, con botta e risposta fra Matteo Renzi e Nicola Zingaretti.

“Nessun accordicchio con i Cinque stelle. Dobbiamo riconquistare un popolo”: così Zingaretti replica all’ex segretario, che in tv aveva bocciato la sua candidatura alla segreteria del Pd perché “ambiguo con il M5s”.

L’aspro confronto Renzi-Zingaretti ha improvvisamente infiammato il clima tra i dem. “Non credo che Zingaretti abbia il piglio giusto, lo stile di comunicazione e lo slancio di cui ha bisogno il Pd per rilanciarsi -ha detto Andrea Marcucci-. Il problema poi è l’ambiguità di Zingaretti nei confronti del M5S, col quale è evidente che il Pd non può avere niente a che fare”. Al presidente dei senatori dem ha risposto, a stretto giro, il zingarettiano Enzo Foschi, vice segretario del Pd del Lazio: “Probabilmente Marcucci continua a preferire Renzi che prima ha regalato Roma ai 5Stelle e alla Raggi e poi ha portato il Pd al 18% regalando il governo a Di Maio e Salvini”.

Intanto il segretario nazionale Maurizio Martina cerca di gettare acqua sul fuoco e rendere la manifestazione di piazza di sabato prossimo a Roma, la più condivisa possibile.

Al Nazareno si lavora a pieno ritmo sull’organizzazione, per una ampia partecipazione: 6 treni, di cui 2 speciali dalla Lombardia, e oltre 200 pullman da tutta Italia sono stati già organizzati.

Ma il vero oggetto del contendere è il congresso e la data in cui si svolgeranno le primarie. Il timing partirà solo con le dimissioni di Martina. Per questo c’è chi pressa il segretario per lasciare presto, addirittura dopo domenica o, al massimo, subito dopo il Forum di fine ottobre a Milano.

Intanto i renziani sono in pressing su Del Rio perché accetti la candidatura e sfidi Zingaretti.