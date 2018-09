Bergamo, da lunedì blocco ai diesel Euro 3

Non potranno circolare fino al 31 marzo prossimo

Divieto di circolazione per auto non ecologiche

BERGAMO — Regione Lombardia ha confermato lo stop ai veicoli più inquinanti nel periodo invernale. Da lunedì, anche a Bergamo, è previsto il blocco dei diesel Euro 3.

Le auto con questi motori non potranno circolare, da lunedì 1 ottobre, in 570 comuni lombardi. Il provvedimento riguarda circa 400mila vetture in tutta la Lombardia, oltre a 160 mila furgoni.

”Il miglioramento della qualità dell’aria è una delle nostre priorità – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione senza però stravolgere la vita dei cittadini. Ci attiveremo per ottenere dall’Ue ulteriori stanziamenti così da incrementare gli incentivi.”

I diesel Euro 3 non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Successivamente scatteranno ulteriori limitazioni: dal 1 aprile 2019, i diesel Euro 0, 1, 2 e i benzina Euro 0 non potranno circolare per tutto l’anno (dal lunedì al venerdì) in 570 Comuni. Dal 1 ottobre 2020 scatteranno divieti per i diesel Euro 4.