Lombardia, il futuro si costruisce sull’acqua (foto e video)

E' il messaggio emerso dal convegno organizzato a Bergamo da Uniacque e Arketipos

La gestione dell'acqua sarà sempre più importante nei prossimi anni

BERGAMO — “La bussola per il futuro deve essere un nuovo rapporto fra umanità e natura, evitando di cancellare l’acqua dalla nostra vista, anzi rinaturalizzando le nostre città”. Finisce con un messaggio etico, da parte di Mario Salomone, docente di Sociologia dell’ambiente all’Università di Bergamo, il convegno organizzato oggi a Bergamo Alta da Uniacque e Arketipos, i maestri del paesaggio.

La giornata di studi ha avuto al centro l’acqua, elemento fondamentale per il sostentamento umano e perno attorno al quale si pensano e progettano territori e società.

Un seminario di approfondimento, interdisciplinare, che ha incrociato riflessioni, esperienze e indagini che coinvolgono ambiti diversi ma che ogni giorno hanno a che vedere con l’acqua: dall’architettura alla sociologia, dalla storia del territorio all’educazione ambientale, dalle istituzioni alla gestione del sistema idrico.

Interventi decisamente interessanti che hanno mostrato quanto complesso e tutt’altro che scontato sia il mondo dell’acqua, elemento in funzione del quale si progettano l’ambiente e le infrastrutture, rivoluzionando la fisionomia del territorio.

Davide Caspani, di Ramboll Studio Dreiseitl, ha parlato di progettazione in relazione all’acqua, mettendo a confronto differenti casi di progettazione infrastrutturale e architettonica dei contesti urbani ed extraurbani. Renato Ferlinghetti, dell’Università di Bergamo, ha spiegato come il territorio lombardo sia stato plasmato dall’acqua, non solo paesaggisticamente ma anche socialmente.

Mario Reduzzi, presidente del Consorzio di bonifica, si è concentrato sugli interventi effettuati dall’ente a favore dell’agricoltura e della regimentazione delle acque in pianura. Mentre Stefano Sebastio, direttore generale di Uniacque ha spiegato gli investimenti (oltre duecento milioni in 4 anni), le realizzazioni e i progetti della società di gestione dell’acqua in Bergamasca, fra cui la riattivazione del serbatoio di Sant’Agostino, a Bergamo Alta, nelle vicinanze del quale si è tenuto il convegno.

“In una contemporaneità in cui il tema della sostenibilità è sempre più centrale – sottolinea il presidente di Uniacque Paolo Franco – il progetto dell’acqua è dimensione fondamentale su cui confrontarsi per pensare e proporre nuove forme e modalità di intervento, in grado di coniugare le necessità dello sviluppo socio-economico con quelle della qualità della vita e della costruzione di un futuro sostenibile per tutti”.

Sempre sul versante ecologico, Uniacque ha raggiunto un’intesa con l’azienda di car sharing E-Vai per implementato il proprio parco macchine con vetture elettriche che vengono utilizzate per soddisfare le esigenze di mobilità del personale, con la possibilità di ampliare la flotta green dell’azienda nel prossimo futuro.

Dal convegno parte dunque un messaggio volto a “recuperare il rapporto con la natura, la cura della Terra e l’empatia con il pianeta” ha aggiunto Salomone, spiegando che attualmente sono in corso 500 conflitti in tutto il mondo per l’accesso all’acqua. “L’acqua è più importante del petrolio – ha aggiunto l’esperto – e in questo momento 153 paesi detengono il 60 per cento delle acque mondiali”.

L’oro blu di un futuro sempre più vicino è elemento fondante del paesaggio che ci circonda, ma dovrà sempre più diventare “dimensione in cui vivere e lavorare e motivo centrale per costruire”.

Anche in Lombardia. “La nostra regione, per fortuna, è ricca d’acqua – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo -. Abbiamo 4 miliardi di metri cubi di riserve nei nostri ghiacciai, 130 nei nostri laghi, addirittura 500 miliardi nelle falde. Ma abbiamo anche situazione critiche: due corpi d’acqua su tre non raggiungono uno stato ecologico buono. Dobbiamo invertire questa tendenza per garantire le generazioni che verranno. Il cambiamento climatico in atto mette a rischio tutto questo. Da qui alla fine del secolo le riserve d’acqua dei nostri ghiacciai non ci saranno più. Dunque dobbiamo prepararci, è nostro dovere”.