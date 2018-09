Bergamo, lavorano solo la metà delle donne

Disparità di genere in Bergamasca, anche nei salari. Lo dice una ricerca presentata ieri in Provincia

Una ragazza al lavoro

BERGAMO — Ci sono ancora, eccome, disparità di genere fra uomini e donne nel mondo del lavoro bergamasco. Lo sostiene l’ultima ricerca effettuata, su incarico della Provincia, dall’Università di Bergamo.

Lo studio è stato presentato ieri in sala Viterbi. La full immersion dedicata a “donne e lavoro” e incentrata nel contesto locale, è stata aperta dalla presentazione della ricerca su donne e mercato del lavoro nella nostra provincia.

Durante la presentazione, Paolo Longoni del Servizio Studi Camera di Commercio di Bergamo ha spiegato che il tasso di attività femminile è storicamente basso a Bergamo. Anche se tra il 2011 e il 2013 si è innalzato, nell’ultimo triennio pare fermarsi poco sopra il 57 per cento, perdendo terreno in confronto alla crescita media regionale e nazionale.

Secondo la stessa ricerca, gli uomini che lavorano in Bergamasca superano il 75 per cento. Ulteriori disparità, nell’ordine del 30 per cento a sfavore delle donne, si registrano nei salari.

Sono seguiti tre interventi a cura di enti ispettivi assicurativi e previdenziali: Inail di Bergamo, con la relazione di Virginio Villanova sul tema “Salute e sicurezza sul lavoro in un’ottica di genere”, Inps di Bergamo sul tema delle “Prestazioni a sostegno al reddito” e Itl di Bergamo con Carlo Colopi su “Conciliazione Vita-Lavoro” .

La giornata è proseguita con gli interventi di giuslavoristi ed esperti delle Università degli Studi di Bergamo e di Milano-Bicocca, per concludere con un tavolo di lavoro composto da Cgil, Cisl, Uil, Confindustria Bergamo e Imprese&Territorio.