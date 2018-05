Coldiretti Bergamo: Brivio confermato presidente

Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo

BERGAMO — Alberto Brivio è stato confermato all’unanimità presidente di Coldiretti Bergamo.

Il presidente, 50 anni, orticoltore di Bergamo, ricoprirà il prestigioso incarico per il prossimo quinquennio. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei presidenti di sezione che si è tenuta ieri sera, all’agriturismo S. Alessandro di Albano S. Alessandro.

Presenti l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi, il consigliere regionale Giovanni Malanchini e il presidente di Coldiretti Lombardia Ettore Prandini.

Brivio ha sottolineato che “negli ultimi anni, all’interno del progetto sindacale di Coldiretti, ha preso corpo il nostro impegno per avere l’etichettatura d’origine. Anche se abbiamo raggiuto risultati significativi, questa nostra battaglia non è definitivamente vinta. Riteniamo che l’obbligo di indicare l’origine in etichetta debba essere esteso a tutti i prodotti alimentari che si trovano sugli scaffali dei supermercati e a tutti quelli esportati e quindi continuerà ad essere uno dei nostri impegni prioritari”.

“La tutela delle vere produzioni agroalimentari italiane passa anche dallo stop alla svendita all’estero dei grandi marchi dell’agroalimentare italiano e dall’opposizione ad accordi multilaterali che legittimano la pirateria agroalimentare come il CETA, l’accordo di libero scambio Ue-Giappone e quello tra Ue e Mercosur, rischi che Coldiretti a più volte denunciato”.

Dopo aver ricordato la strenua opposizione che Coldiretti Bergamo sta facendo al consumo indiscriminato di suolo, Brivio ha ricordato che “anche l’acqua è una risorsa strategica e insostituibile per le attività agricole: sempre più spesso, anche nei nostri territori, ci troviamo a fare i conti con l’emergenza idrica frutto dei cambiamenti climatici in atto. A questo riguardo voglio sottolineare il prezioso lavoro svolto dal Consorzio di bonifica e la necessità di sfruttare le cave dismesse come bacini di accumulo nonché di rivedere il regolamento sul deflusso minimo vitale che così come è pensato non tiene conto del fatto che l’agricoltura svolge il prezioso compito di produrre cibo e per fare questo ha bisogno di risorse idriche”.

Nel corso dei lavori assembleari è stato rinnovato anche il consiglio di Coldiretti Bergamo che ora, in rappresentanza delle varie zone territoriali, risulta così composto: Alberto Brivio, Giorgio Piovanelli, Cristian Agnelli, Marco Caffi, Emanuela Perico, Antonella Tironi per la Zona della Media Pianura; Alessandro Breda, Giovanni Giudici, Giacomo Rossi, Carlo Donini, Marco Facchinetti, Fiorenzo Lazzari per la Zona della Montagna Orientale; Massimiliano Marta, Nazzareno Samuel Ferro, Sandro Maffi, Nadia Mapelli, Gianluigi Carminati, Mario Facchinetti per la Zona della Pianura; Antonella Cometti, Dario Ezio Ghilardi e Luca Peroni per la Zona della Montagna Occidentale. Fanno inoltre parte di diritto Daniele Filisetti Delegato di Giovani Impresa, Elena Lazzarini Responsabile Donne Impresa, Romeo Andreini Presidente Associazione Pensionati e Paolo Vecchi Presidente di Terranostra