Bergamo, termometro a 8°C. Giovedì torna il sole

Prosegue anche per oggi e domani la fase di instabilità con possibili piogge

Pioggia a Bergamo

BERGAMO — Prosegue la fase di instabilità sulla provincia di Bergamo. Dopo il balzo all’ingiù delle temperature, con le minime arrivate a 8°C in città, per oggi è previsto ancora brutto tempo con pioggia.

Secondo gli esperti di Meteo.it, stamattina il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni possibili in Lombardia. Temperature minime senza variazioni di rilievo. Nel pomeriggio tendenza a qualche schiarita in più. Ancora qualche locale rovescio intorno alle Alpi centrali e nell’est della Lombardia.

Per domani al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso con le schiarite più ampie su ovest Lombardia. Temperature minime stabili o in lieve rialzo. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato soprattutto su pianure e coste. Locale instabilità lungo le Alpi e la pedemontana lombarda. Massime in rialzo di 2-4 gradi.

Per rivedere il sole dovremo attendere giovedì.