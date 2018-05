Space economy: occasione per le aziende bergamasche

Marte

BERGAMO — “Come Regione Lombardia guardiamo positivamente a un’iniziativa ambiziosa come quella portata avanti da Mars Planet, che ha scelto Curno (Bergamo) come base logistica per sviluppare progetti di rilevanza internazionale nel campo della ricerca sulle attività di esplorazione spaziale”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale Claudia Maria Terzi.

“Il legame con il territorio è sancito anche da una serie di collaborazioni di Mars Planet, a scopo didattico e formativo, con l’Università di Bergamo e diversi Istituti superiori tra cui il liceo don Milani di Romano di Lombardia e l’ITIS Paleocapa di Bergamo. Inoltre nel territorio dell’Isola Bergamasca è allo studio la realizzazione di un centro di ricerca, denominato Mars City, che avrà l’obiettivo di dare maggiore impulso a questa attività di eccellenza”.

Per fare il punto sulla situazione, la Mars Planet ha organizzato un convegno dal titolo “Mars to Earth” che si terrà a Milano l’11 e 12 maggio 2018. Sarà l’occasione per capire quali opportunità possono cogliere le imprese, anche medie e piccole, che hanno il potenziale per essere coinvolte nella cosiddetta “space economy”.

“Ancora una volta Bergamo si dimostra un territorio pronto a raccogliere sfide ambiziose come quelle di Mars Planet e perchè no, a vincerle”, conclude l’assessore.