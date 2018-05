Milano, impiegata cade dal palazzo della Regione e muore

Il luogo del ritrovamento del corpo

MILANO — Una donna di 41 anni, dipendente della Regione Lombardia, è precipitata da Palazzo Lombardia.

E’ accaduto ieri mattina, intorno alle 8. La poveretta è morta sul colpo dopo un volo di diverse decine di metri.

La donna è caduta in via Algarotti, non distante dall’ingresso di un supermercato.

Subito soccorsa con ambulanza e automedica. Sul posto personale del 118 e agenti della questura. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio.