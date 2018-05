Valseriana, forte grandinata: oggi occhio ai temporali

Previste piogge e temporali a partire dal pomeriggio su tutta la Bergamasca

La grandinata in Valseriana

BERGAMO — Forte grandinata ieri pomeriggio in Valseriana. Il passaggio di un temporale ha provocato la caduta di chicchi di ghiaccio grossi come biglie.

Erano circa le 18 quando nella valle bergamasca si è scatenato Giove Pluvio. La forte pioggia è stata accompagnata da una fitta grandinata che ha provocato danni alle auto allo scoperto.

Ma il peggio non è passato, anzi. Le previsioni degli esperti di Meteo.it per oggi indicano possibilità di forti temporali a partire del pomeriggio.

Al mattino il cielo sarà nuvoloso. Piogge e temporali possibili sulle Prealpi lombarde. Temperature minime quasi stazionarie. Nel pomeriggio tempo instabile con sviluppo di rovesci e temporali quasi ovunque. Alla sera ancora qualche rovescio su Alpi, Piemonte e nord-ovest Lombardia. Temperature massime in leggero calo. Venti deboli.

Per domani giovedì 10 maggio Al mattino nubi sparse in tutte le regioni. Nel pomeriggio schiarite in pianura. Nubi sparse altrove con isolati rovesci sulle aree montuose, in attenuazione alla sera. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo. Venti deboli.