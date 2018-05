Camminata nerazzurra: obiettivo 15mila presenze

BERGAMO — L’obiettivo è raggiungere le quindicimila presenze. Sarà una Camminata nerazzurra ambiziosa quella della dodicesima edizione.

L’evento è stato presentato ieri mattina all’Expo Stone City di Bolgare. In programma il prossimo 3 giugno, la manifestazione sarà la giusta occasione per tifosi e appassionati sostenitori dell’Atalanta per festeggiare la stagione della squadra bergamasca.

Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti Roberto Sottocornola, titolare insieme ai fratelli della Granulati Zandobbio Spa, all’interno della quale si trova Expo Stone City, Marino Lazzarini, presidente del Centro di coordinamento del Club Amici dell’Atalanta e il suo vice e consigliere dell’Atalanta Roberto Selini, l’ex giocatore nerazzurro Cristian Raimondi, Elisa Persico, responsabile della comunicazione dell’Atalanta.

Si parte sabato 2 giugno alle 9 con l’inaugurazione del “Villaggio Nerazzurro” in piazza Vittorio Veneto a Bergamo, in pieno centro città. Questa prima parte della manifestazione coinvolgerà soprattutto i bambini: l’Atalanta infatti organizzerà i camp per i più giovani grazie all’allestimento di un campo da calcio sintetico mentre un’area sarà attrezzata con gonfiabili aperti a tutti i piccoli.

Domenica 3 giugno sarà la grande giornata e quest’anno si spera nel bel tempo, dato che lo scorso anno i partecipanti avevano corso sotto un temporale che non ha dato tregua per tutta la mattinata.

La marcia è adatta a tutte le età: nelle scorse edizioni hanno preso parte runners e podisti, ma anche intere famiglie con bambini, giovani e meno giovani. Si parte alle ore 7.30 con la celebrazione della Santa Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto.

Alle ore 8.45 tutti sul Sentierone sulla linea di partenza della Camminata: sarà possibile scegliere tra tre percorsi prestabiliti, di 6, 10 e 17 chilometri lungo le vie di Città Alta e Bassa. Su ogni percorso saranno presenti dei punti di ristoro e i volontari delle varie associazioni che si sono offerti di dare una mano per gestire il flusso di partecipanti. La premiazione dei gruppi partecipanti avverrà alle 11.